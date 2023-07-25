Из-за отказа школьника работать закладчиком администрацию Пятигорска заминировали

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В Пятигорске школьник отказался работать закладчиком, из-за чего наркошоп заминировал администрацию города от его имени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на электронную почту администрации Пятигорска пришло письмо, в котором 14-летний школьник рассказал, что вступил в неонацистское движение МКУ*, куратор это движения поручил ему снять убийство мамы, а также школьнику было необходимо поджечь дом. После этих действий несовершеннолетний якобы должен был вместе с участниками МКУ* подорвать посёлок.
В письме были указаны контактные данные девятиклассника, сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить школьника. Он рассказал, что устроился работать закладчиком, однако после отказался работать. По этой причине «коллеги» решили его наказать.
Сообщается, что школьник удалил все переписки с работодателями из наркошопа, из-за чего найти их не представляется возможным.
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В письме были указаны контактные данные девятиклассника, сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить школьника. Он рассказал, что устроился работать закладчиком, однако после отказался работать. По этой причине «коллеги» решили его наказать.
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*Признана террористической и запрещена в РФ
Екатерина Коршунова