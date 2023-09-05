Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду

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Проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле, сообщает РИА Новости. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир».
Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.
Также сообщается, что под удар стихии попала местная больница.
При этом, по словам мэра Стамбула Экрема Имамоглу, данных о погибших и пострадавших в результате разгула стихии пока не имеется.
«Радио 1» сообщало ранее о том, что четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие. Главное управление метеорологии страны предупреждало в субботу, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях.
UPD. РИА Новости со ссылкой на слова губернатора турецкой провинции Стамбул пишет о первой жертве наводнений в городе.
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Также сообщается, что под удар стихии попала местная больница.
«Радио 1» сообщало ранее о том, что четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие. Главное управление метеорологии страны предупреждало в субботу, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях.
UPD. РИА Новости со ссылкой на слова губернатора турецкой провинции Стамбул пишет о первой жертве наводнений в городе.
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Артем Путинцев