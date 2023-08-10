Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 230 квартир

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Повреждения в результате взрыва в Сергиевом Посаде получили более 230 квартир в 70 домах. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в процесс восстановления жилья активно включился Фонд капитального ремонта.
Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина погибла, пострадали более 50 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
Повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала.
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Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина погибла, пострадали более 50 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек.
Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала.
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Лора Луганская