Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара

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Из пятиэтажного дома в Ленинском районе Красноярска из-за возгорания эвакуировали более 150 жителей, среди которых 30 детей. Один человек получил травмы, сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о пожаре на улице 26 Бакинских комиссаров пришел ночью. Возгорание заняло 18 кв. м.
К моменту сообщения, пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 49 спасателей и 16 единиц спецтехники.
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«Всего было спасено 151 человек с использованием ручных и автолестниц, по лестничным клеткам. Нет погибших», — уточнили в ведомстве.
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Артем Кузьмин