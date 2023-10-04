Избитый на улице в Москве подросток скончался в больнице

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Подросток, которого две недели назад избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице, об этом сообщили с пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации ведомства, вечером 20 сентября 21-летний мужчина жестоко избил 15-летнего парня за то, что тот сделал ему замечание.
Подозреваемый был сразу же арестован. Сперва на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», однако, после смерти мальчика, дело переквалифицировали на ту же статью, но уже четвертую ее часть с пометкой «повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
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«В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении», - прокомментировали ситуацию представители Следственного комитета.
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Евгения Парфентьева