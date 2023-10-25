Изнасиловавшая подростка учительница предстала перед судом спустя 20 лет

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В Великобритании бывший преподаватель оказался за решеткой спустя 20 лет после изнасилования подростка. Информацию сообщает Metro.
44-летняя Керри Дейл работала в спортивном колледже Glenburn в городе Скелмерсдейл, графство Ланкашир. Дейл несколько раз в период с января 2000 года по март 2002 года насиловала одного из учеников.
Пострадавший рассказал, что после насилий в его сторону он уже на протяжении 20 лет страдает от панических атак. Также, из-за психологической травмы, полученной в раннем возрасте, парень не может завести друзей.
Женщину привлекли к ответственности только в октябре этого года. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Помимо прочего, ее внесли в реестр сексуальных преступников, где она теперь будет находиться всю жизнь.
Ранее сообщалось, что россиянина задержали за растление восьми школьниц под мостом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак