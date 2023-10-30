Израиль нанес удар по военным объектам Сирии

Фото: istock / Oleksii Liskonih
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Сообщается, что самолет нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, которые были совершены из Сирии по Израилю в воскресенье, 29 октября.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация после ударов Соединенных Штатов по двум принадлежащим, по версии Америки, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям может обостриться. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
В США предрекли уничтожение Израиля
Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация после ударов Соединенных Штатов по двум принадлежащим, по версии Америки, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям может обостриться. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
В США предрекли уничтожение Израиля
Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Алина Юрчак