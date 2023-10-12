Al-Watan: Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

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Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии, сообщает Al-Watan.
По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.
Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.
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Напомним, ночью 11 октября был зафиксирован минометный обстрел Израиля с территории Сирии. ЦАХАЛ в ответ нанес артиллерийский удар по позициям неопределенных формирований на Голанских высотах.
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Евгения Парфентьева