Израиль ответил на обстрел со стороны Сирии артиллерийским огнём

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в Израиле зафиксирован обстрел со стороны Сирии.
«Некоторое время назад был зафиксирован ряд запусков из Сирии по израильской территории», — говорится в Телеграм-канале израильской армии.
Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.
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