Израиль показал доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа

Фото: istock / Dmitri Zelenevski
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала доказательства о непричастности к ракетной атаке по больнице в секторе Газа и опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии в качестве подтверждения.
Помимо этого, пресс-секретарь Армии обороны Израиля предоставил информацию по происшествию отдельно на брифинге для зарубежных СМИ.
«По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщение о попадании ракеты по парковке больницы и понял, что это были ракеты «Исламского Джихада»*Ранее сообщалось, что после удара по больнице в Газе протестующие вышли на улицы Палестины.
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Алина Юрчак