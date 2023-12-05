Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей

Фото: iStock/FelixRenaud
Более 30 человек погибли после удара по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
По информации агентства, ранения получили несколько десятков человек.
Прежде сообщалось, что ракета, выпущенная из сектора Газа по территории еврейского государства, попала в жилой дом на юге Израиля. В результате инцидента, ранения получили две пожилые женщины.
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.
Читайте также:
Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ
ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
Прежде сообщалось, что ракета, выпущенная из сектора Газа по территории еврейского государства, попала в жилой дом на юге Израиля. В результате инцидента, ранения получили две пожилые женщины.
Читайте также:
Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ
ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября
Анастасия Крестьянова