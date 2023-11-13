Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

Минобороны Израиля: ХАМАС полностью потерял контроль над севером Газы
13 ноября 2023, 22:26
Фото: istock / e-crow

Фото: istock / e-crow

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС утратил контроль над севером сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.

«Нет сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается в каждой точке. ХАМАС потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к его правительству», — заявил Галлант.
Ранее сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в регионе, кому и как удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства

Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма

#контроль
#террористы
#жители
#израиль
#хамас
Читайте нас в
На юношу, который избил старшеклассницу, занявшую детские качели, завели уголовное дело
В Ленобласти возбудили дело после избиения школьницы на детской площадке
13 ноября 2023, 21:51

Фото: istock / simpson33

В Ленинградской области завели уголовное дело на женщину и ее племянника за избиение 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево. Об этом сообщает РАИ Новости.

По информации следствия, 11 ноября женщина вместе с родственником, который находился в состоянии наркотического опьянения, напали на девочку на детской площадке. Молодой человек 2004 года рождения и женщина 1982 года рождения обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Парень задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Сети появилось видео, на котором видно, как парень бьет школьницу по голове, пока та пытается защититься от ударов руками. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи. Возможно, парня не устроило, что она заняла качели, предназначающиеся для детей. Обстоятельства выясняются. 

Читайте также: 
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку

#избиение
#хулиганство
#уголовное дело
#девочка
Читайте нас в
Росгвардеец случайно отстрелил себе палец при сдаче пистолета
В Нижнем Новгороде росгвардеец при сдаче пистолета случайно отстрелил себе палец
13 ноября 2023, 20:49

Фото: istock / ???? ??????

В Нижнем Новгороде 45-летний сотрудник Росгвардии случайно отстрелил себе указательный палец, когда сдавал табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, в момент сдачи оружия капитан полиции случайно нажал на спусковой механизм пистолета Макарова. Оружие калибром 9 миллиметров не стояло на предохранителе и пистолет выстрелил силовику прямо в руку. Пострадавший с отстреленным пальцем отправился в ближайший травмпункт, а затем обратился за помощью в больницу.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве супружеская пара пенсионеров открыла стрельбу по соседям и сотрудникам полиции. По данным СМИ, 34-летняя местная жительница поссорилась с 66-летней соседкой. Пенсионерка покрыла её матом, осыпала угрозами, после чего ушла. Женщина испугалась и вызвала сотрудников полиции.

Приехавшие полицейские начали допрашивать женщину. В этот момент появилась пенсионерка, достала из кармана пистолет и успела сделать один выстрел в воздух. Пенсионерку задержали. На этом история не закончилась, подробнее  об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку

#оружие
#пострадавший
#пистолет
#выстрел
#травма
Читайте нас в
В аварии на Варшавском шоссе пострадали пять человек
РИА Новости: в ДТП на Варшавском шоссе пострадали пять человек
13 ноября 2023, 20:41

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В ДТП на Варшавском шоссе в Москве пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП. В результате столкновения трёх автомобилей, один загорелся. 

В ГИБДД по городу Москве рассказали, что водитель такси Volkswagen врезался в ожидавшие переключения светофора Hyunday и Toyota. Автомобиль такси загорелся, а отлетевший от удара Hyunday сбил пешеходов.

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых четверо пешеходов и водитель такси. Они госпитализированы.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также:

В Липецкой области в массовой аварии погибли два человека

В Москве женщина сбила пятилетнего ребенка, которого и обвинили в ДТП

Под Тверью в аварии с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
#дтп
#столкновение
#автомобили
#скорая помощь
#москва
#пострадавшие
Читайте нас в
Стало известно, сколько могли заплатить Дружинину за убийство Соловьева
Обвиняемый в подготовке убийства Соловьева должен был получить 1 млн рублей
13 ноября 2023, 18:45

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Уроженец Эстонии Максим Дружинин сознался в планировании убийства тележурналиста Владимира Соловьева и рассказал, что за это преступление должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
«До покушения должен был получить 400 тыс. рублей, а еще 600 тыс. - после совершения преступления», - гласят материалы дела.

Покушение Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.

Задержанные планировали привести взорвать личный автомобиль тележурналиста или использовать вслепую курьера, который бы доставить ему еду из ресторана. 

Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.

Читайте также:

«Доставщик пиццы с бомбой»: как и за что планировали убить Владимира Соловьёва

Обвиняемый Дружинин: Соловьева планировали убить из-за поддержки спецоперации

В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе
#убийство
#автомобиль
#журналист
#человек
#днр
#покушение
Читайте нас в
В Челябинске осудили главу корейской диаспоры, он отрубил незнакомцу руку
13 ноября 2023, 18:43

Фото: istockphoto/anna avdeeva

В Челябинске суд вынес приговор президенту корейской диаспоры Юн Дя-Гиру, отрубившему незнакомцу руку.
По данным следствия, Юн Дя-Гир начал ругаться с прохожим из-за припаркованной машины. Конфликт перерос в драку, во время которой иностранец достал мачете и отрубил оппоненту кисть, пишет РЕН ТВ. 

Скрываться после случившегося он не пытался. Осознав, что натворил, мужчина сам доставил пострадавшего в больницу.

На суде он сказал, что не хотел никому навредить, а всё произошло случайно. В итоге Дя-Гира признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

Суд назначил виновному 2 года условно и обязал выплатить потерпевшему компенсацию в 500 тысяч рублей. 

Читайте также:

В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы

Стало известно, что будет с новорожденным, которого нашли в мусоропроводе

Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу
#челябинск
#новости
#чп
#происшествия
#суд
#судья
Читайте нас в
В Кавезино сливали маслянистую жидкость с незаконно установленных сточных труб
В городском округе Пушкинский обнаружили незаконно установленные сточные трубы
13 ноября 2023, 18:43

Фото: Администрация городского округа Пушкинский

В посёлке Кавезино городского округа Пушкинский нашли незаконно установленные сточные трубы. Предположительно, по ним неизвестные сливали маслянистые отходы в ручей.
Как рассказали в пресс-службе администрации горокруга, трубы нашли во время уборки территории возле ручья — сотрудники МБУ «Городское хозяйство» собирали и утилизировали автомобильные покрышки. Содержимое труб визуально и по запаху напоминает отработанные нефтепродукты, что свидетельствует о незаконном сбросе отходов в ручей.

На месте происшествия работают сотрудники администрации городского округа Пушкинский, МЧС и полиция. Также проводится установка собственника труб для привлечения его к ответственности.

Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.

Читайте также: 

Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино

В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода

В Красноармейске продлили автобусный маршрут по просьбе местных жителей
#полиция
#дело
#уголовное дело
#трубы
#отходы
Читайте нас в
«Скрывался, став пастухом»: Убийцу задержали спустя 29 лет после преступления
Убийца собутыльника в Подмосковье 29 лет скрывался от следствия, став пастухом
13 ноября 2023, 18:17

Фото: istock / Chaichan Pramjit

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в убийстве, совершенном в 1994 году. Мужчина скрылся от следствия и стал пастухом в горах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова старшего помощника подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области 49-летнему жителю Кабардино-Балкарской республики предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1994 году», — рассказала Врадий.
То, что он причастен к убийству, подтвердилось результатами осмотра места его жительства в 1994 году и показаниями очевидцев, которые заметили его, когда он выходил из подъезда в день убийства. На его вещах были замечены следы крови. 

Сообщается, что между ним и его знакомым во время распития алкоголя произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес ​другому не меньше 9 колото-резаных ранений ножом по всему телу. 

Мужчину задержали в одном из магазинов города Нальчик.

Читайте также: 
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку

#конфликт
#обвинение
#мужчина
#сотрудники
#ск рф
#убийство
#расследование
Читайте нас в
«Народный участковый» сливал данные сотруднице ритуальных услуг и брал за это деньги
В Майкопе участковый сливал данные об умерших сотруднице ритуальных услуг
13 ноября 2023, 17:38

Фото: istock / Dzurag

В Майкопе участковый передавал сведения о каждом умершем сотруднице ритуальных услуг, получая за каждого человека 2 тысячи рублей.
Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, деньги ритуальщица передавала супруге или матери сотрудника полиции, дабы сохранить его конфиденциальность. 

С ритуальным агентством полицейских был знаком давно, он часто имел дела с сотрудниками, когда выезжал на вызовы. Тогда одна из работниц и предложила ему хитрую схему. Суммарно он заработал 58 тысяч рублей.

Отмечается, что на рабочем месте у него были отличные показатели, он был даже признан «Народным участковым». Правоохранителя приговорили к 2 годам условно, а также наложили запрет на должность представителя власти на год.

Ранее сообщалось, что в Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
На Урале вынесли приговор закладчице, прятавшей наркотики и кошку в комбинезон

Семью мигрантов из Новосибирска, дети которых бросались камнями, выдворят из РФ

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник изнасиловал 10-летнюю девочку

#деньги
#запрет
#полицейские
#приговор
#полиция
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа посетительницы
13 ноября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/MaximFesenko

Инцидент случился вечером на проспекте Просвещения.
«Фонтанка» пишет, что петербуржец выпил и решил познакомиться с посетительницей бара. Женщина не хотела продолжать знакомство. В ответ на это мужчина начал ей угрожать, а потом достал пистолет.

Сотрудники бара пытались успокоить дебошира, но у них не получилось. В результате мужчина начал стрелять по входной двери. Никто не пострадал. 

Силовики оперативно прибыли на место и задержали мужчину. У него забрали пистолет и направили в отделение для выяснения обстоятельств.

Читайте также:

Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу

В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали отрубленную голову

В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
#санкт-петербург
#новости
#алкоголь
#полиция
#чп
#происшествие
#происшествия
Читайте нас в
Достижения.рф