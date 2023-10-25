Израильская армия ударила по Западному берегу с помощью беспиолтника

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БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Во время контртеррористической операции в лагере Дженин вооруженные террористы обстреляли израильских военных и забросали их взрывными устройствами. В ответ беспилотник ЦАХАЛ нанес удар по боевикам», — говорится в сообщении,Отмечается, что пострадавших среди солдат ЦАХАЛ нет.
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Алина Юрчак