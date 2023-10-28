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Израильские хакеры взломали систему контроля нефтяной инфраструктуры Ирана

28 октября 2023, 19:57
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Израильские хакеры сообщили о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана. Об этом пишет газета Jerusalem Post.
Отмечается, что взломанная система обеспечивает поставки топлива и нефти на всей территории Ирана.

Израильская группировка хакеров WeRedEvils заявила, что ей удалось получить важное программное обеспечение, а также выразила уверенность в том, что иранские власти уже знают о случившемся и могут оценить весь масштаб ущерба.


Кроме того, издание указывает, что хакерская группировка пригрозила генсеку военного ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насралла о том, что под их контролем находятся свыше четверти миллиона коммуникационных систем государства.

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#хакер
#израиль
#иран
#нефть
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Неадекватный мигрант выстрелил из травмата в москвичку с шестилетней дочкой
28 октября 2023, 19:13

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил из травматического пистолета в женщину с маленьким ребенком, отреагировав на замечание о курении. Позже выяснилось, что за этот день он сделал это уже во второй раз.
Инцидент произошел на улице Софьи Перовской. Мама с шестилетней дочкой ждали общественного транспорта. Неподалеку стояли двое молодых мигрантов и курили, передает телеграм-канал Mash. Женщина попросила отойти их подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни сделали шаг в сторону, но этого было явно недостаточно. После повторной просьбы один из приезжих вдруг пришел в неописуемую ярость.

Он выхватил пистолет и с криком: «Ненавижу русских, Америка лучше!» выстрелил в землю. Пуля рикошетом угодила женщине в руку. После стрельбы мигранты заскочили в автобус и попытались скрыться. Пострадавшая вызвала полицию. Вместе с правоохранителями они догнали автобус. Стрелявшего задержали, причем он оказал сопротивление. Выяснилось, что незадолго до происшествия он уже стрелял в другую женщину. Сейчас он в отделе полиции готовится давать показания и бормотать извинения на камеру.

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#автобус
#ребёнок
#женщина
#пистолет
#инцидент
#мигранты
#москва
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Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В международный розыск объявили организатора нападений на горожан в Петербурге
28 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/artolympic

Предполагаемого организатора группы подростков, которые избивали прохожих в Петербурге, объявили в международный розыск. Об этом сообщает Следственный комитет России (СК РФ) в своём Telegram-канале.
Отмечается, что предположительным организатором является Турал Мамедов 2005 года рождения, который в настоящее время скрывается.

Кроме того, в субботу, 28 октября, суд заочно избрал меру пресечения в виде лишения свободы, а также предъявил обвинение. Мамедов был объявлен в международный розыск. 

Также управление СК РФ по Санкт-Петербургу отмечает, что уже задержаны 11 участников так называемой «азербайджанской мафии». Они заключены под стражу. В ближайшее время будет предъявлено обвинение их соучастникам.

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#розыск
#следователи
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В Иране умерла 16-летняя девушка, задержанная в метро за отсутствие хиджаба
IRNA: в Иране умерла Армита Гераванд, задержанная за отсутствие хиджаба
28 октября 2023, 15:21

Фото: iStock/Boris Ipatov

В иранской больнице скончалась 16-летняя Армита Гераванд, которую ранее пытались задержать в метро за отсутствие хиджаба. Об этом сообщает агентство IRNA.
Напомним, что в начале октября полиция нравов пыталась задержать 16-летнюю Гераванд в метро Тегерана за то, что на ней не было хиджаба. В следствие применения в её отношении физической силы, девушка была госпитализирована. 3 октября стало известно, что она впала в кому. 

По другой версии, которой придерживается и государственное агентство IRNA, девушке стало плохо в вагоне метро из-за низкого артериального давления.

 Армита Гераванд находилась в коме в течение 28 дней, после чего скончалась в одной из больниц Ирана. 

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#иран
#смерть
#задержание
#метро
#кома
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Глава СК Бастрыкин взял инцидент с детьми мигрантов в школе под свой контроль
СК: Бастрыкин поручил предоставить доклад по инциденту с мигрантами в школе
28 октября 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о происшествии в школе Великого Новгорода, связанного с детьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, что в Великом Новгороде произошёл инцидент с детьми мигрантов. Они принесли в школу флаг Таджикистана, один подросток начал угрожать однокласснице. На место прибыл наряд полиции, который задержал подростков и доставил из в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося. СК организовал проверку.

Уточняется, что в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Свободный информационный портал Великий Новгород» было опубликовано видео, на котором запечатлён инцидент. 

Бастрыкин поручил предоставить доклад о противоправных действиях подростков. А прокуратура займётся проверкой условий жизни несовершеннолетних детей мигрантов, а также проверит школу, в которой они учатся.

Также отмечается, что многодетный отец школьника, который угрожал однокласснице, записал видео с извинениями. Он отметил, что детям в семье прививается уважение к русской культуре, а подобный инцидент происходит впервые. 

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#следственный комитет
#мигранты
#инцидент
#школа
#флаг
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РИА Новости: 16 шахтёров погибли при аварии в Карагандинской области Казахстана
28 октября 2023, 07:27

Фото: iStock/Adam88xx

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана составило 16 человек, поиски ещё 31 шахтёра продолжаются. Об этом сообщила компания «АрселорМиттал Темиртау», которая является собственником шахты. Причиной трагедии предположительно стал взрыв метана.
«На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. <...> Предположительно в лаве произошел взрыв газометана», —сообщили представители компании (цитата по РБК).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которому уже доложили о трагедии, поручил правительству республики прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».

Сейчас на месте аварии уже работает оперативный штаб. К шахте имени Костенко прибыли аким (губернатор) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, первый заместитель генпрокурора Казахстана, правоохранительные органы и спасатели.

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#казахстан
#аварии
#взрывы
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CBS News: Губернатор штата Мэн подтвердила смерть стрелка из Льюистона
28 октября 2023, 06:47

Фото: iStock/Azovsky

Подозреваемый в массовой стрельбе в американском городе Льюистон 40-летний Роберт Кард был найден мёртвым в ночь на субботу, 28 октября. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на губернатора штата Мэн Джанет Миллс.
По информации телеканала, Кард, которого полиция искала на протяжении двух суток, свёл счеты с жизнью на территории центра по переработке мусора города Лиссабон (он расположен около 12 километров от Льюистона), где ранее работал. Тело Роберта Карда было обнаружено в контейнере для хранения бытовых отходов.

«Подозреваемый в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) обнаружен мертвым. Тело подозреваемого было найдено <...> рядом с заводом по переработке отходов в районе соседнего города Лиссабона <...> Он умер от огнестрельного ранения. Губернатор штата Джанет Миллс <...> позвонила президенту Байдену, чтобы сообщить ему о смерти подозреваемого», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

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#стрельба
#сша
#смерть
#преступники
#самоубийство
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В результате ДТП в Камчатском крае погибли пять человек
28 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/Anton_Novikov

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России.
Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.

На ликвидацию пожара выехали десять спасателей и три единицы техники. Они смогли извлечь тела погибших с помощью гидравлического инструмента.

Сейчас на месте аварии работают следователи краевой прокуратуры. После изучения всех обстоятельств ДТП ими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#смерть
#мчс
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NBC News: Подозреваемый в стрельбе в штате Мэн найден мёртвым
28 октября 2023, 04:38

Фото: iStock/Aroma_photography

Роберт Кард, которого полиция подозревает в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) найден мертвым. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники в американских правоохранительных органах.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока не получено.

Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард. 

Дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

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#смерть
#стрельба
#сша
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Полиция установила всех жертв массовой стрельбы в американском Льюистоне
28 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/gorodenkoff

В США установили личности всех жертв массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн). Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы департамента общественной безопасности штата Майкла Сасчака, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76.
Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил подозреваемый в стрельбе в Льюистоне Роберт Кард. При этом самого Карда всё ещё ищут, жителям  не рекомендовано покидать свои дома.

Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести. Губернатор штата Джанет Миллс также сообщила, что предполагаемый стрелок Роберт Кард по-прежнему остается на свободе, и его мотивы остаются неизвестными.

Подразумевается, что дом, связанный с Робертом Кардом, находится под усиленным наблюдением правоохранительных органов. На месте событий работают сотрудники ФБР, полиции и агенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия. В социальных сетях можно услышать призыв через громкоговоритель к лицам внутри дома открыть дверь для агентов ФБР.

Ранее американские СМИ сообщали, что Кард говорил о том, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако. Примечательно, что Кард находится в армейском резерве и приписан к этой же учебной базе.

Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#стрельба
#гибель
#сша
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