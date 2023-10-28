Израильские хакеры взломали систему контроля нефтяной инфраструктуры Ирана

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Израильские хакеры сообщили о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана. Об этом пишет газета Jerusalem Post.
Отмечается, что взломанная система обеспечивает поставки топлива и нефти на всей территории Ирана.
Израильская группировка хакеров WeRedEvils заявила, что ей удалось получить важное программное обеспечение, а также выразила уверенность в том, что иранские власти уже знают о случившемся и могут оценить весь масштаб ущерба.
Кроме того, издание указывает, что хакерская группировка пригрозила генсеку военного ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насралла о том, что под их контролем находятся свыше четверти миллиона коммуникационных систем государства.
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Израильская группировка хакеров WeRedEvils заявила, что ей удалось получить важное программное обеспечение, а также выразила уверенность в том, что иранские власти уже знают о случившемся и могут оценить весь масштаб ущерба.
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Анастасия Чинкова