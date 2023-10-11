Израильские ракеты сравняли с землей часть сектора Газа

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В сети появились шокирующие видеозаписи с последствиями израильских бомбардировок, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
Как отметили в СМИ, часть сектора Газы буквально сровняли с землей. Напомним, вчера Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года. При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
SHOT также сообщает, единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения запасов топлива. В анклаве полностью прекращена подача электричества.
По последним данным Минздрава сектора Газы, погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.
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SHOT также сообщает, единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения запасов топлива. В анклаве полностью прекращена подача электричества.
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Евгения Парфентьева