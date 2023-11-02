Израильский боец ММА написал на снаряде ЦАХАЛ имя Нурмагомедова

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Израильский боец ММА Хаим Гозали написал имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада на снаряде, который предназначен для атаки сектора Газа, фотографию он разместил у себя в социальной сети.
«Это для вас от Хаима Гозали», - такая надпись располагается на боеприпасе под именами бойцов, которые поддерживают Палестину.
Отметим, Гозали - один из самых известных израильских бойцов ММА.
После этого, 31 октября ЦАХАЛ нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.
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Евгения Парфентьева