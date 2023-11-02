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Израильский боец ММА написал на снаряде ЦАХАЛ имя Нурмагомедова

02 ноября 2023, 13:53
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Израильский боец ММА Хаим Гозали написал имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада на снаряде, который предназначен для атаки сектора Газа, фотографию он разместил у себя в социальной сети.
«Это для вас от Хаима Гозали», - такая надпись располагается на боеприпасе под именами бойцов, которые поддерживают Палестину.

Отметим, Гозали - один из самых известных израильских бойцов ММА.


Напомним, после удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа, в результате которого более 500 человек погибли и около тысячи пострадали, Хабиб Нурмагомедов заявил, что Израиль проводит геноцид палестинского народа.

После этого, 31 октября ЦАХАЛ нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

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#израиль
#удар
#сектор газа
#снаряд
#фото
#борьба
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Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного кота в Москве
02 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Нашумевшая история о запертом в припаркованной машине хвостатом облетела интернет 1 ноября. Вокруг авто, в котором бросил серый кот, собралась огромная толпа. В том числе за судьбу пленника переживала зоозащитница Наталья Кошанская. Как только спасатели вскрыли машину и достали оттуда животное, Кошанская посадила его в переноску и поехала в участок вместе с полицейскими. На месте женщина, внезапно, отказалась передавать кота в руки полицейских. 

«Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в суде.

Напомним, сейчас с котиком все в порядке. Заложницей оказалась девочка, которой нет еще и года. Спасенную и накормленную кошку забрала домой сотрудница прокуратуры.

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Mash: В Крыму проверят садик, где детей во время воздушной тревоги уложили спать
#суд
#кот
#спасатели
#москва
#зоозащитник
#штраф
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В Крыму в детсаду воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги
Mash: В Крыму проверят садик, где детей во время воздушной тревоги уложили спать
02 ноября 2023, 14:20

Harry Wedzinga

В Крыму воспитанников детского сада уложили спать во время воздушной тревоги.

По данным телеграм-канала Mash, 28-летняя Оксана, жительница Севастополя, привела двухлетнюю дочь на занятия в подготовительную группу. К 11 утра в городе начала звучать воздушная тревога и всех спустили в бомбоубежище.  

Пока в Севастополе звучала сирена, заведующая внезапно решила вернуть детей на тихий чат. Мама девочки спорила, но ее никто не послушал и все дети отправились в кровати. Мама испугалась и решила далеко не уходить от садика. В итоге спустя 20 минут около детского учреждения упали обломки украинских снарядов. За тот день итого было выпущено 8 ракет по полуострову. 

К счастью, никто не пострадал. Сонных детей снова отправили под землю, Оксана же поехала в полицию. Она заявляет, после угроз от заведующей ей пришлось перевести ребёнка в другое учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.


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#дети
#сотрудники
#тревога
#чат
#воздушная тревога
#крым
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В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
Al Jazeera: число жертв в секторе Газа увеличилось до 9 061
02 ноября 2023, 14:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.
Отмечается, что среди погибших 3 760 детей и 2 326 женщин.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#мид
#министр
#израиль
#сектор газа
#погибшие
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Школьница из Москвы разбила себе голову во время квеста
02 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве восьмиклассница получила травму головы во время прохождения квеста, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, все случилось на квесте опд названием «Час дьявола».

Мистическая игра в жутких декорациях едва не обернулась трагедий. Восьмиклассница сидела на кровати, выполняя одно из заданий квеста, затем она резко вскочила и напоролась на арматуру. 

Школьница прошла квест до конца и призналась маме о травме только спустя некоторое время, будучи дома. Девочку госпитализировали в больницу, о степени тяжести её травмы ничего не сообщается.

Отмечается, что полиция инициировала проверку по факту произошедшего.

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#полиция
#игра
#квест
#школьница
#москва
#травма
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В Москве во время операции на глаза умер пациент
02 ноября 2023, 13:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

72-летний мужчина умер в частной клинике на севере Москвы во время операции на глаза.
«МК» пишет, что ЧП случилось в четверг днём в клинике в Чапаевском переулке. 72-летнему пациенту проводили антиглаукомную операцию под общим наркозом. После операции мужчину перевели в палату, где он внезапно умер. Причину случившегося устанавливают. Следователи проверяют препараты, которые вводили пациенту.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла. Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома. Девочка поставила телефон на зарядку и листала социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его. Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током ребёнок скончался. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.

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В Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла

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Беременная актриса Прия умерла в 35 лет
#москва
#пациент
#глаза
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В Казани проверят ЧП с отказом в госпитализации ребенка с болями, который потом умер
В Казани проверят ЧП с отказом в госпитализизации ребенка, который потом умер
02 ноября 2023, 13:41

Фото: istock / sudok1

Территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану и Министерство здравоохранени яначали проверку после смерти подростка, которому отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказались госпитализировать 16-летнего парня, который пришел к ним за помощью с жалобами на судороги в области шеи. На следующей день подросток умер дома. По информации местных СМИ, у ребенка было несколько хронических болезней, сосудистая дистония и он находился на учете у невролога.

«Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы. Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего», — сообщили в Минздраве. 
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил аппарату надзорного ведомства взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти ребенка.

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#минздрав
#врачи
#подросток
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#контроль
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#больницы
#дома
#информация
#новости
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В Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла
02 ноября 2023, 11:57

Фото: istocK/Soumen Hazra

Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома.
Shot пишет, что девочка поставила телефон на зарядку и принимала ванну, листая социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его.

Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током девочка скончалась. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.

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Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы
#телефон
#полиция
#новости
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Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы
02 ноября 2023, 11:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Женщина оказалась случайной жертвой соседа по даче.
SHOT пишет, что вчера вечером 74-летнюю Тамару Г. обнаружили мёртвой рядом с её домом в селе Новая Чигла. Полицейские оперативно нашли убийцу. Им оказался 33-летний сосед по дачному участку Сергей С. 

Вечером он зашёл к женщине и попросил у неё алкоголя. Она отказала. Сосед разозлился, схватил топор и ударил обухом по голове. Она сразу же потеряла сознание. После чего Скоробогатов надругался над ней, а потом пошёл искать дальше, кто ему нальёт. 

Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Убийца задержан. В 2019 году он уже был судим за кражу, а в 2009— по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». 

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#убийство
#полиция
#чп
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В Рязани разыскивают велосипедиста, убившего начальника отделения ФССП
02 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

35-летний капитан Сергей Калужский, начальник отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, был застрелен вечером 1 ноября.
Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Baza пишет, что тело Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчину убили тремя выстрелами. пули попали в грудь, живот и голову. В данный момент разыскивают неизвестного мужчину, ростом 160-170 см. Он был одет во всё черное и передвигался на велосипеде. С собой у него может быть ружьё.

Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке брата заказчика громких убийств отправили в СИЗО. 

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#рязанская область
#полиция
#убийство
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