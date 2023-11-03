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Израильский дрон нанес удар по больничному комплексу Эль-Шефа в секторе Газа

03 ноября 2023, 18:23
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Израильский беспилотник нанес удар по больничному комплексу «Эль-Шефа» в Газе, есть жертвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Отмечается, что парамедики получили ранения.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии
03 ноября 2023, 18:15

Фото: iStock/OlFedv

Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. Об сообщили в МВД РФ.
По данным МВД РФ, против Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

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Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
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#мвд
#уголовное дело
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#апартаменты
#блогер
#сотрудники
#рф
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Вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом
03 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/BogdanV

Возгорание вертолета МИ-8 «Газпром-Авиа», который экстренно сел на Ямале, произошло прямо в воздухе, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, накануне вертолет авиакомпании «Газпром-Авиа», выполнявший коммерческий рейс «Бованенково - Надым», экстренно сел на Ямале.

На борту сработала сигнализация о возгорании в правом режукторе. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения.

Никто из 10 человек, находившихся на борту, не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.

В причинах воздушной аварии сейчас разбирается транспортная прокуратура.

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#газпром
#аварии
#вертолёт
#авиакомпании
#возгорание
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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова
03 ноября 2023, 16:15

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова. Об этом сообщили в МВД РФ.
Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.

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#фсб
#апартаменты
#блогер
#сотрудники
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В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани
03 ноября 2023, 15:45

Фото: iStock/Weerayut Chaiwanna

В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани, об этом сообщает «МК».
По информации СМИ, подростка задержали за переход проезжей части в неположенном месте. Девочку доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где выяснилось, что задержанная подозревается и в краже мобильного телефона.

Позже в полиции установили, что несовершеннолетняя девочка беременна. 

Будущая молодая мама зарегистрирована в Рязани, в столице она находилась без документов и родителей. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение её родственников.

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#беременные женщины
#подросток
#полиция
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Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Шабутдинова
03 ноября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина высказалась о задержании блогера Аяза Шабутдинова, ее цитирует Telegram-канал 360.
Напомним, сегодня стало известно о задержании известного блогера Аяза Шабутдинова. 

По информации SHOT, звезда прилетел в Москву из Вены и направился на свою съемную квартиру, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов. Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже онлайн-курсов. 

«Этот человек долго занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Думаю, он не последний, кто будет задержан за такого рода деятельность. Он — наверное самый крупный инфомошенник в нашей стране, наравне с Блиновской», - прокомментировала ситуацию Мизулина. 

В то же время, помощница блогера опровергла задержание своего начальника. Она заявила, что Шабутдинов действительно приехал в Россию, однако, сейчас он работает и никто его не задерживал. При этом, сам блогер на связь не выходит.

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#задержание
#блогер
#мошенничество
#интернет
#курс
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«Мешал спать»: Россиянка убила приемного сына и хотела сымитировать его падение с высоты
В Уфе следователи предъявили обвинение женщине за убийство трехлетнего сына
03 ноября 2023, 14:32

Фото: istock / eranicle

Жительницу Уфы задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным следствия, она избила ребенка и попыталась сделать вид, что он умер от падения с кровати.

«Поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Сосновской найден мертвым трехлетний мальчик. По первоначальным пояснениям женщины, которая усыновила малыша, ребенок во сне упал со второго яруса кроватки. После проведения судебно-медицинской экспертизы было предварительно установлено, что мальчик скончался в результате травмы, не связанной с падением из кровати», — сообщили в МВД.
Полиция задержала 38-летнюю женщину, сваю вину она признает. По предварительной версии, мать разорилась на малыша из-за его капризов и избила его, вследствие чего мальчик умер. Она хотела скрыть свою причастность к убийству, сказав, что ребенок упал с верхнего яруса кровати, но правоохранительные органы выяснили, что она врет.

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#травмы
#мальчик
#служба
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В петербурженку плеснули кислотой на Замшиной улице
03 ноября 2023, 14:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительницу Санкт-Петербурга облили кислотой на улице, об этом сообщает 78.RU.
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 43-летнюю женщину.

Медики диагностировали у неё ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. К тому же, пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

По словам самой пострадавшей, на улице в неё плеснули кислотой. 

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую женщину, проживающую по соседству с пострадавшей. 

Подробности происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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#ожоги
#медики
#санкт-петербург
#нападение
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Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми
03 ноября 2023, 13:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Никулинский суд Москвы вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
Из всех фигурантов этого самый больший срок получил директор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников. Его приговорили к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Подельники Мельникова - эмбриолог, репродуктолог, акушер-гинеколог и суррогатные матери получили 4 до 17,5 лет лишения свободы.

Напомним, о торговле детьми центром суррогатного материнства стало известно в 2020 году, когда в съемной квартире в Московской области обнаружили четырех младенцев, один из которых скончался от пневмонии. Новорожденные находились под присмотром няни, а их родители-иностранцы не могли попасть в Россию из-за коронавирусных ограничений.

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#суд
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Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание
03 ноября 2023, 12:52

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Представитель блогера-миллионника Аяза Шабутдинова опровергла его задержание. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам помощницы, блогер действительно находится в РФ, однако не задержан и продолжает работать. Она заявила, что не понимает, откуда пошла новость о задержании Шабутдинова и обысках. Примечательно, что сам Аяз не выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

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