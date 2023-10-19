Израильскую девочку, о похищении которой писала Джоан Роулинг, нашли мёртвой

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Двенадцатилетняя девочка, о похищении которой движением ХАМАС писала британская писательница Джоан Роулинг, найдена мёртвой. Об этом сообщается в официальном аккаунте Израиля в соцсети X.
Ранее Роулинг опубликовала пост о девочке Ное, которая очень любила книги о Гарри Поттере и которую захватили боевики палестинского движения ХАМАС. Писательница прикрепила к посту фотографию, на которой девочка позирует в образе любимого персонажа.
Сегодня стало известно, что девочка и её 80-летняя бабушка Кармела Дан найдены мёртвыми. Уточняется, что девочка, которая болела аутизмом, была гражданкой Израиля, а вот её бабушка имела три паспорта: израильский, французский и американский.
На странице государства в соцсети X выражена благодарность всем тем, кто делился историей и пытался помочь в возвращении ребёнка домой.
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Сегодня стало известно, что девочка и её 80-летняя бабушка Кармела Дан найдены мёртвыми. Уточняется, что девочка, которая болела аутизмом, была гражданкой Израиля, а вот её бабушка имела три паспорта: израильский, французский и американский.
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Анастасия Чинкова