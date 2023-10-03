Израненная новосибирская школьница помогла спасателям найти себя

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Школьница из Новосибирска пошла с подругой в лес за грибами, где та неожиданно напала на нее и сильно изрезала канцелярским ножом. Истекающая кровью девочка сумела набрать «112» и объяснить спасателям, как ее найти.
Один из сотрудников экстренных служб, участвовавший в поисках, выразил удивление, как получившая серьезные ранения школьница сумела позвонить спасателям и все время оставаться на связи, помогая им в поисках. Ребенок истекал кровью и счет шел буквально на минуты, передает «КП - Новосибирск». Если бы ее нашли хоть немного позже, ее бы уже не смогли спасти, считает спасатель.
Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры постепенно приближались к девочке, руководствуясь ее указаниями. Двигаться она не могла, но все время оставалась в сознании. Изрезанная 13-летняя школьница рассказывала, что видит вокруг, где садится солнце, откуда слышен шум машин на шоссе. Через 40 минут после поступления звонка девочку нашел участковый инспектор. Он вынес ее на руках из леса, пытался остановить кровотечение, ждал скорую помощь.
«Слава Богу, что не родители ее первыми увидели!», — сказал потрясенный полицейский. По его словам, девочка буквально плавала в луже крови. Вся одежда также пропиталась кровью. У нее были изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо. Позже врачи делали операцию пять часов. Сейчас жизнь ребенка вне опасности.
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Сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры постепенно приближались к девочке, руководствуясь ее указаниями. Двигаться она не могла, но все время оставалась в сознании. Изрезанная 13-летняя школьница рассказывала, что видит вокруг, где садится солнце, откуда слышен шум машин на шоссе. Через 40 минут после поступления звонка девочку нашел участковый инспектор. Он вынес ее на руках из леса, пытался остановить кровотечение, ждал скорую помощь.
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Александр Бойцов