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Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек

Число погибших при извержении вулкана в Индонезии увеличилось до 22
05 декабря 2023, 16:19
Фото: istockphoto/Proxima13

Фото: istockphoto/Proxima13

В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, погибло 22 человека. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Глава поисково-спасательной службы Паданг заявил, что девять альпинистов, которые прежде числились пропавшими без вести, найдены без признаков жизни. Прежде сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.

Извержение вулкана в Индонезии произошло 4 декабря и продолжалось не более пяти минут. В момент ЧП на склонах вулкана находились около 75 скалолазов. Эвакуация раненых продолжалась более шести часов.


В настоящее время спасатели продолжают поиски людей. В спасательных операциях задействовано более 200 человек. Информации о россиянах, которые могли бы находится в списках погибших или пропавших в настоящее время.

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#спасатели
#чп
#эвакуация
#поиски
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Москвич скончался, выталкивая машину жены из сугроба
05 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/DarthArt

В Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 78-летний пенсионер умер в Тверском районе Москвы. Жена попросила его подтолкнуть ее машину, чтобы выехать из сугроба. Однако помогая жене выехать, у него случился приступ эпилепсии. Женщина сразу вызвала скорую помощь и попыталась самостоятельно оказать мужу помощь. Однако спасти его она не смогла. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть.

Уточняется, что пенсионер недавно перенес COVID-19. Последствия вируса могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

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#смерть
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#женщина
#эксперты
#медики
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«Рука начала неметь»: Девочку ударило током в школе во время украшения класса
В Москве школьницу ударило током во время украшения класса к Новому году
05 декабря 2023, 15:33

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.

14-летняя девчонка помогала с украшением класса к Новому году. Отмечается, что эта школа входит в московский топ-70. Школьница вешала гирлянду, коснулась рукой интерактивной доски и получила заряд. Рука девочки начала неметь, ее немедленно отвезли в больницу. 

По факту происшествия в школе проводится проверка. Что конкретно стало причиной удара током — гирлянда или интерактивная доска, на данный момент неизвестно. 

Как сообщает «МК», сейчас девочку обследуют в больнице, ее состояние стабильное. Мама школьницы никаких претензий к преподавателям не имеет.

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#школа
#проверка
#происшествия
#школьница
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На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника
05 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Motortion

Двое разнорабочих кубанской фермы из ревности к женщине до смерти забили местного жителя деталью от трактора, спрятав его тело в навозе. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
Следствие установило, что трое мужчин и женщина работали в фермерском хозяйстве в хуторе Прикубанский Славянского района, там же они и проживали. 21 сентября во время ужина и распития алкоголя между тремя мужчина произошла ссора на почве ревности к их женщине. В итоге двое мужчин забили насмерть третьего металлической деталью от трактора. Он умер на месте.

Далее рабочие погрузили тело товарища в ковш трактора, перевезли его в водный канал и засыпали навозом. Однако неделю назад на труп наткнулся хозяин фермы. Он и вызвал полицию.

«Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого. В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

При этом второй участник убийства сбежал. Он объявлен в розыск.

По информации РИА Новости, женщина, которая и стала причиной преступления, знала об убийстве, однако участия в нем не принимала, также, как и в укрытии тела.

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#скр
#труп
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#женщина
#обвинение
#следствие
#мужчина
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Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека
В Астрахани мужчина отомстил водителю поджогом машины, но перепутал автомобили
05 декабря 2023, 14:14

Фото: istock / GummyBone

В Астрахани мужчина хотел отомстить владельцу авто, который облил его грязью. Он поджег автомобиль, но ошибся и спалил машину соседа своего обидчика. Об этом сообщает УМВД РФ по Астраханской области.
Ранним утром 1 декабря сотрудникам полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ во дворе дома в Ленинском районе. Легковушка стоимость порядка 190 тысяч рублей полностью уничтожена огнем. Пожарные предположили, что причиной возгорания стало неисправное оборудование или поджог.

Полицейские позже задержали подозреваемого, который ранее был осужден за порчу чужого имущества и особо тяжкое преступление.    

Поджигатель рассказал, что накануне шел в гости к товарищу, а проезжающие мимо авто обило его грязью. Он заметил, что незнакомец припарковал машину во дворе, где жил его знакомый. Он решил поджечь автомобиль, чтобы отомстить. Только ошибся и спалил машину другого человека.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Астраханцу может грозить до 5 лет тюрьмы. 

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#пожарные
#поджог
#мужчина
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Мужчина в ходе «разборок» бросил гранату в толпу людей
Shot: В Краснодарском крае мужчина в ходе «разборок» кинул гранату в толпу
05 декабря 2023, 13:53

Фото: istock / ovbelov

В Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. Введён план «Перехват».

Как сообщает телеграм-канал Shot, накануне вечером в станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.

Подозреваемому удалось сбежать, ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что полицейские нашли схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#план
#мужчина
#сотрудники
#граната
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Под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег
В Магаданской области подростки столкнули беременную с моста и попали в колонию
05 декабря 2023, 13:00

В Магаданской области суд вынес приговор двум подросткам, которые скинули с моста 18-летнюю беременную знакомую. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на региональные управление СК РФ.

Инцидент произошел летом. По данным следствия, подростки 16 и 17 лет под придуманном предлогом привели свою 18-летнюю знакомую на мост. Молодой человек столкнул девушку в воду зная, что она в положении.

Крики девушки, услышал иностранец, который находился на берегу. Девушку уносило течением реки в море. Мужчина прыгнул в воду и достал оттуда россиянку. Девушку госпитализировали, медики оказали ей всю необходимую помощь.

Пока шло расследование, парню исполнилось 18 лет. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, а его соучастницу — к 4 годам воспитательной колонии. 

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#суд
#приговор
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#медики
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Российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны СВО
Сбежавший со спецоперации сахалинец приговорен к шести годам колонии
05 декабря 2023, 12:07

Фото: istock / Michał Chodyra

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному дело о самовольном оставлении части. Мужчину приговорили к шести годам колонии. Об этом пишет ТАСС.

Суд установил, что 4 июля подсудимый самовольно ушел с территории расположение подразделения воинской части в ДНР в зоне спецоперации и не появлялся там до 4 сентября. Тогда он сам вернутся в воинскую часть Южно-Сахалинска.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. 
Помимо этого, мужчина потерял воинское звание гвардии ефрейтор. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее сообщалось, что имеющего доступ к государственной тайне бывшего военнослужащего осудили за выезд из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
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Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве
05 декабря 2023, 11:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль Genesis певца Сергея Трофимова попал в ДТП в Новой Москве. Самого музыканта в машине не было. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Белый автомобиль Трофимова совершил столкновение с Volkswagen Tiguan.

По информации источника, на данный момент артист находится в Новом Уренгое по причине предстоящего концерта. Сообщается, что никто не пострадал. В автомобиле находился только водитель музыканта.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Погиб пассажир большегруза, еще пять бойцов пострадали. По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения.

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Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким

СМИ назвали число погибших при взрыве у больницы в Газе
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#автомобиль
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Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким
В Петербурге третьеклассница упала на спицы и попала в реанимацию
05 декабря 2023, 10:29

Фото: istock / maxim4e4ek

В Петербурге девятилетняя девочка оказалась в реанимации после того, как упала на пакет со спицами. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает канал, девочка поскользнулась и упала на пакет с вязальными спицами, которые они только что купили. Ребенка экстренно госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины. 

Сейчас за жизнь девочки борются медики.
Сообщается, что в семье всего трое детей. На учетах они не состоят. Мать работает специалистом по охране труда.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе отец ошпарил дочь кипятком, случайно перепутав краны в бане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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