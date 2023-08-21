«Известия»: На востоке Москвы в туалете торгового центра нашли тело новорождённого ребёнка

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В туалете одного из торговых центров на востоке столицы обнаружено тело мертвого новорождённого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Личность матери ребенка уже установили. Сейчас она находится в больнице. Точную причину смерти правоохранители определят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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