«Известия»: Падение метеорита в Турции попало на видео

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Жители как минимум пяти провинций Турции, пишут в воскресенье «Известия», стали свидетелями не самого частого природного явления — падения метеорита. Его было видно в Малатье, Эрзуруме, Газиантепе, Элязыге, Диярбакыре, Шанлыурфе и других городах страны.
По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего, спустя всего несколько секунд, небо над юго-востоком Турции вновь стало полностью темным.
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Артем Путинцев