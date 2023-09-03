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«Известия»: Падение метеорита в Турции попало на видео

03 сентября 2023, 01:42
Фото: iStock/MARHARYTA_MARKO

Фото: iStock/MARHARYTA_MARKO

Жители как минимум пяти провинций Турции, пишут в воскресенье «Известия», стали свидетелями не самого частого природного явления — падения метеорита. Его было видно в Малатье, Эрзуруме, Газиантепе, Элязыге, Диярбакыре, Шанлыурфе и других городах страны.



По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего, спустя всего несколько секунд, небо над юго-востоком Турции вновь стало полностью темным.

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#космос
#видео
#турция
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Baza: Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве
03 сентября 2023, 02:10

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь при этом на собственные источники.
По словам информаторов «Базы», Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли. Возможно, грабители могли знать об этом.

Взломав дверь квартиры Рутберг на Смоленской-Сенной площади, злоумышленники вынесли из неё два миллиона евро и семь тысяч рублей.

В 2016 году народная артистка РФ уже становилась жертвой обмана, когда её знакомый, риэлтор Витапий Подольский, взял у неё в долг три миллиона рублей, но так и не вернул.

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#артист
#ограбление
#москва
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ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
03 сентября 2023, 00:32

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — сказал собеседник агентства.

Сейчас эта информация проверяется, на месте работают специалисты.

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#вокзал
#эвакуация
#взрывы
#москва
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СК РФ занимается делом об избиении депутатом мальчика в Самарской области
02 сентября 2023, 22:22

Фото: iStock/blinow61

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту избиения депутатом мальчика в городе Сызрани Самарской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ
Ранее сообщалось, что жительница города Сызрань обратилась в полицию после того, как её 12-летнего сына избил местный депутат. 

Делом по поручению Бастрыкина занимается руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов. 

Ранее сообщалось, что детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил девятилетнего мальчика в подъезде своего дома.

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#ск рф
#избиение
#мальчик
#депутат
#россия
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На газозаправочной станции в московском Бутово произошла разгерметизация пропана
02 сентября 2023, 21:30

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

На автомобильной газозаправочной станции на юго-западе Москвы произошла разгерметизация пропана. Об этом сообщает РИА Новости.
Это случилось на улице Поляны в столичном районе Бутово.

Уточняется, что заправочная станция находится в непосредственной близости от жилых домов. Они расположены в 400 метрах. 

В настоящее время станция обесточена.

В районе происшествия работают специалисты экстренных служб города. 

Ранее Система-112 Московской области подвела итоги работы за летний период. Сотрудники приняли свыше трёх миллионов звонков от жителей и гостей региона. Служба быстрого реагирования «112» ​доступна ​в любое время, граждане могут позвонить по этому номеру даже при отсутствии денег на балансе.

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#газ
#москва
#станция
#происшествия
#азс
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CNN: Скончался экс-постпред США в ООН Ричардсон, ему было 75 лет
02 сентября 2023, 20:50

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 75 лет скончался бывший постпред США при ООН и экс-глава Минэнерго США Билл Ричардсон. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Ричардсон занимался обменом заключёнными. Он участвовал в проведении диалога между Москвой и Вашингтоном по этой теме.

В последние годы бывший губернатор штата Нью-Мексико работал над возвращением на родину американцев, задержанных в других государствах по разным причинам.

Уточняется, что Билл Ричардсон скончался во сне в своём доме в американском штате Массачусетс.

Ранее сообщалось, что скончался египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед, сын которого был в отношениях с принцессой Дианой после её развода. Миллиардер более 60 лет проживал в Великобритании и вёл в стране бизнес.

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#смерть
#сша
#оон
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Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии
02 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/OlFedv

В городе Камышлов Свердловской области заключенный совершил побег из колонии-поселения №45 ГУФСИН России в поселке Восточный Камышловского района. Житель Алапаевска Иван Григорьев бежал еще 30 августа, но сообщение о побеге появилось только сегодня.
В колонию 31-летний мужчина был отправлен за то, что по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. К тому же, он скрылся с места аварии. К месту отбывания наказания Иван Григорьев прибыл 21 июня. Среди особых примет бежавшего заключенного —татуировка в виде льва на левой кисти и татуировки на предплечьях обеих рук.

Среди всех мест лишения свободы колония-поселение отличается самым мягким и либеральным режимом. Здесь нет тотального контроля, строгих тюремных условий с запирающимися камерами и решетками на окнах. Заключенные пользуются определенной свободой в пределах ограниченной территории. Соответственно, и побег отсюда совершить легче, нежели из тюрьмы или колонии с классическим режимом.

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#происшествие
#колония
#аварии
#человек
#мужчина
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Полиция начала проверку по факту дискредитации ВС РФ актрисой Лией Ахеджаковой
02 сентября 2023, 17:26

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по факту дискредитации Вооружённых сил РФ (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Причиной разбирательств стало то, что после своего спектакля Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. Театральная постановка с участием актрисы прошла в немецком городе Бремен 27 июня. 

По итогу проверки актрисе будет вынесено наказание в виде штрафа или административного ареста.

Уточняется, что провести соответствующую проверку потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, действия Ахеджаковой, являющейся гражданкой России, дискредитируют Россию. В связи с этим активист предложил лишить артистку наград и почётных званий. 

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#проверка
#актриса
#мвд
#украина
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Скончался актёр Алексей Янин, переживший в 2015 году тяжёлый инсульт
02 сентября 2023, 12:17

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актёр Алексей Янин, на счету которого более 30 ролей в фильмах и сериалах, скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ), в котором около 20 лет служил артист.
В 2015 году у Янина случился тяжёлый инсульт, с последствиями которого он боролся последние восемь лет.
Место и время прощания с актёром пока не определено.

У него осталась жена Дарья Клюшникова, участника «Фабрики звёзд – 5» и сын Андрей.

Ранее сообщалось, что 31 августа в возрасте 64 лет скончалась советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по роли в сериале «Каменская-2». Последней ролью актрисы стала кинокартина режиссёра Дмитрия Астрахана «Тёмная ночь».

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Египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

В Москве скончалась 100-летняя теща Березовского
#смерть
#актёр
#москва
#театр
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Египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед скончался в возрасте 94 лет
02 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/SergiyPankratov

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни, сообщил телеканал Sky News. Предприниматель более 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании.
C 1997 по 2013 год Мухаммед Аль-Файед был владельцем английского футбольного клуба Fulham, который позже продал бизнесмену из Пакистана Шахиду Хану.

Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода. Как отметил телеканал, известие о смерти бизнесмена появилось через день после 26-й годовщины со дня смерти его сына и принцессы Дианы.

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#египет
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