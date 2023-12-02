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«Известия»: Ракета ХАМАС упала в одном из жилых районов Тель-Авива

02 декабря 2023, 23:55
Фото^ iStock/ffikretow

Фото^ iStock/ffikretow

Израильская система ПВО «Железный купол» дала сбой: ракета палестинского движения ХАМАС упала в одном из районов Тель-Авива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местные соцсети.

Воздушная тревога звучит в столице Израиля впервые за 11 дней, люди спускаются в бомбоубежища. Ранее «Бригады Аль Кассама» — военное крыло ХАМАС — заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву.

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
#израиль
#палестина
#ракета
#воздушная тревога
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Умер «Батяня-комбат», Герой Советского Союза генерал Александр Солуянов
02 декабря 2023, 23:28

Фото: iStock/Marat_Musabirov

На 70-м году жизни скончался Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск в отставке Александр Солуянов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления Союза десантников России Валерия Юрьева.
Именно имя генерала Солуянова назвали десантники в качестве героя клипа на знаменитую песню группы «Любэ» «Батяня-комбат», который собирался снять кинорежиссёр Никита Михалков. Однако до съёмок в итоге дело так и не дошло, поскольку Никита Сергеевич решил, что образ комбата «должен остаться собирательным».

Уроженец Оренбуржья, Солуянов получил золотую звезду Героя Советского Союза 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Тогда он как раз был тем самым комбатом — под его началом находился батальон 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщает портал «Татар-информ», за время афганской войны Солуянов принял участие в 70 операциях, где показал себя опытным и умелым командиром. Например, в 1982 году в ходе операции по уничтожению крупных банд моджахедов в провинции Парван ему удалось взять в плен свыше 300 бойцов противника и три склада с боеприпасами, не понеся при этом потерь среди личного состава.

До своего юбилея генерал-майор Солуянов не дожил меньше трёх недель.

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#вдв
#смерть
#герой советского союза
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МЧС: Пожар в Набережных Челнах локализован
02 декабря 2023, 23:09

Фото: iStock/Distortion_Media

Пожар в торговых павильонах в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. В ликвидации возгорания участвовали свыше 130 пожарных и 40 единиц техники.
Ранее прокуратура республики Татарстан сообщала, пожар вспыхнул на территории авторынка «Гараж-500».



Информации о пострадавших до настоящего времени не поступало.

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Исламисты готовят покушение на принца Гарри
Талибы* готовят покушение на принца Гарри в отместку за службу в Афганистане
02 декабря 2023, 21:32

Фото: iStock/Diy13

Исламисты собираются осуществить покушение на герцога Сассекского принца Гарри. Об этом сообщает портал Focus.
По данным издания, экстремисты собираются отомстить принцу Гарри за то, что он служил в составе контингента британской армии в Афганистане, а также участвовал в операциях против боевиков движения «Талибан»*. 

Принц Гарри ранее признался, что действительно в ходе несения службы в Афганистане в 2012 году участвовал в атаке на «Талибан». Он выполнял артиллерийские задачи. Согласно данным с видеокамеры его оружия, принцу удалось ликвидировать как минимум 25 боевиков радикального движения. 

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*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
#афганистан
#военные
#великобритания
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Движение поездов на БАМе восстановлено после теракта, сообщает РЖД
РЖД: движение поездов в тоннеле БАМа восстановлено после подрыва поезда
02 декабря 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Движение поездов на перегоне Итыкит – Окусикан Байкало-Амурской магистрали (БАМ) полностью восстановлено после подрыва состава. Об этом в своём Telegram-канале сообщает РЖД.
Ранее стало известно, что 30 ноября неизвестные подорвали грузовой поезд из 50 вагонов. В результате взрыва выгорели 16 цистерн. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту организации и осуществления террористического акта. 

В 18:20 по мск через Северомуйский тоннель проследовал первый грузовой состав. 

В ликвидации последствий теракта принимали участие свыше 100 человек и техника специального назначения. После проделанной работы движение было восстановлено. 

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#ржд
#поезд
#уголовное теракт
#взрыв
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В Набережных Челнах горят торговые павильоны на площади 6,8 кв. м
МЧС: в Набережных Челнах произошло возгорание торговых павильонов
02 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/Distortion Media

В Набережных Челнах произошло возгорание торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее прокуратура республики Татарстан сообщала, пожар вспыхнул на территории авторынка «Гараж-500». 

В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, выясняются обстоятельства и детали произошедшего. 

По состоянию на 21:03 площадь пожара в торговых павильонах выросла до 6,8 тысяч квадратных метров. Отмечается, что огонь достаточно быстро распространяется на всё большую площадь в связи с высокой пожарной нагрузкой. 

Пожар ликвидируют свыше 130 пожарных и 40 единиц техники. 

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. 

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#пожар
#мчс
#прокуратура
#возгорание
#татарстан
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Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом
Mash: воспитательница детсада в Кубинке нанесла ребёнку удары карандашом
02 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/Zolga_F

Воспитательница детского сада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом якобы из-за нарушения дисциплины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Воспитанник детского сада №6 в Кубинке (Одинцовский район) рассказал, что случайно задел карандашом своего друга. После этого воспитательница выхватила у мальчика этот карандаш и нанесла им множественные удары. Она остановилась лишь после того, как мальчик с криками от боли упал на пол. 

После содеянного воспитательница смазала раны йодом и попросила мальчика оставить в секрете всё, что произошло. Но вечером родители во время купания сына заметили множественные раны. Во время разговора с родителями ребёнок рассказал, что его воспитательница неоднократно подобным образом поступала и с другими детьми. 

Родители мальчика обратились в полицию с требованием провести проверку и наказать воспитательницу. 

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#одинцовский городской округ
#детский сад
#воспитатель
#насилие
#ребёнок
#полиция
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Украинец с ножом устроил дебош в электричке в Германии
Bild: в Германии украинец порезал ножом сиденья и разбил стекло в электричке
02 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/Shutter2U

Гражданин Украины, вооружённый ножом, устроил дебош в электричке в Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что 47-летний украинец ехал в электричке до аэропорта Дрездена. Когда к нему подошёл проводник и потребовал предъявить проездной билет, мужчина начал вести себя агрессивно. Он оттолкнул прибывшего полицейского, из-за чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать перцовый баллончик. Но это лишь усугубило ситуацию: дебошир достал нож, порезал несколько сидений, разбил стеклянную дверь шкафчика с огнетушителем и забаррикадировался в туалете. 

Чтобы задержать украинца полицейским пришлось вызвать спецназ. Прибывшие сотрудники взломали дверь и задержали дебошира. 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Гражданин Украины обвиняется в оказании сопротивления представителям правоохранительных органов, противоправном проникновении на территорию и нанесении ущерба имуществу. 

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Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО

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#германия
#украина
#электричка
#полиция
#дебошир
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Депутата Верховной рады Дубинского избили в киевском СИЗО
02 декабря 2023, 17:51

Фото: iStock/BrianAJackson

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится под стражей с подозрениями в госизмене, избивают в СИЗО. Об этом сообщили его адвокаты, которые опубликовали информацию в Telegram-канале арестованного.
В ноябре суд избрал меру пресечения украинскому депутату, который обвиняется в госизмене, в виде ареста на 60 суток. Отмечалось, что до помещения в СИЗО Дубинский опубликовал в своём Telegram-канале пост с обвинениями в адрес Владимира Зеленского в организации коррупции и попытках зачистки представителей оппозиции. 

Отмечается, что в СИЗО Дубинского избили. Прибывшие на место медицинские работники обнаружили множественные гематомы, имеется подозрение на перелом ребра. 

Дубинский через адвокатов потребовал приезда начальника Киевского СИЗО, а также реакции от министра юстиции Дениса Малюськи, генпрокурора Андрея Костина и главы МВД Игоря Клименко. 

Адвокаты уверены, что данный инцидент бы заранее продуман и нацелен на устранение Дубинского. В связи с этим, они потребовали перевести депутата в СИЗО СБУ, чтобы гарантировать безопасность. 

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#сизо
#украина
#избиение
#депутат
#адвокат
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Sky News: В шотландском Эдинбурге прогремел взрыв, слышный за много миль
02 декабря 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Сильный взрыв, отзвуки которого были слышны на много миль вокруг, произошел в жилом доме в шотландском Эдинбурге. Двоих жильцов удалось спасти.
По сообщению телеканала Sky News, взрыв произошел накануне, 1 декабря, поздно вечером. Фотографии с места происшествия позволяют увидеть, что дом оказался полностью разрушен. Грохот взрыва был слышен за много миль вокруг, а соседи рассказывали, что чувствовали сотрясение в своих домах.

На место были направлены пять машин пожарно-спасательной службы с экипажами, однако еще до их приезда местные жители сумели спасти двоих человек, находившихся внутри здания в момент взрыва. Об их состоянии не сообщается. Представители экстренных служб предполагают, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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