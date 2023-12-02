«Известия»: Ракета ХАМАС упала в одном из жилых районов Тель-Авива

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Израильская система ПВО «Железный купол» дала сбой: ракета палестинского движения ХАМАС упала в одном из районов Тель-Авива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местные соцсети.
Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не сообщалось. Израильская армия заявила, что ХАМАС нарушил паузу в военных действиях и открыло огонь по территории Израиля. Военные ЦАХАЛ возобновили боевые действия против палестинского движения в анклаве.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев