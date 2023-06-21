«Известия»: В Пермском крае мальчик пропал рядом с пещерой

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Во время туристического похода пропал 10-летний мальчик
В Пермском крае во время похода пропал 10-летний мальчик, передают «Известия». Об этом накануне сообщила руководитель туристической группы.
В день пропажи мальчика туристическая группа разбила лагерь рядом с Пещерой Геологов у поселка Шумихинский. Сообщается, что ребенок покинул лагерь и не вернулся.
На данный момент сотрудники спасательной службы занимаются поисками мальчика.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что девушка провела 18 дней в лесу и смогла выжить.
В день пропажи мальчика туристическая группа разбила лагерь рядом с Пещерой Геологов у поселка Шумихинский. Сообщается, что ребенок покинул лагерь и не вернулся.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что девушка провела 18 дней в лесу и смогла выжить.
Екатерина Коршунова