«Известия»: В РФ выявили схему легализации наркодоходов на 2,5 млрд рублей

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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что использование «дропов» вызывает обеспокоенность у службы. Об этом пишут «Известия».
По словам собеседника издания, «сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаём другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции».
Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ.
Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.
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Кроме того, зачастую граждан привлекают через интернет, отметил Чиханчин. Так, за определённую сумму россиянам предлагают открыть карту и передать её третьим лицам. Директор Росфинмониторинга рассказал, что служба провела расследование в отношении преступного сообщества, которое связано с масштабным производством и сбытом наркотических средств на территории РФ.
«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал Чиханчин.
Отмечается, что сумма легализации наркодоходов преступного сообщества превысила 2,5 млрд рублей.
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Диана Аванесян