Известная телеведущая попала в реанимацию в Москве

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Советская телеведущая Аза Лихитченко госпитализирована в реанимацию в одну из столичных больниц. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, накануне, женщина жаловалась на ухудшение самочувствия, однако, отказалась от госпитализации. После того, как ей в очередной раз вызвали скорую медицинскую помощь, у Лихитченко зафиксировали изменения в головном мозге. Отмечается, что благодаря экстренны действиям врачей, женщине удалось избежать инфаркта. Она находится в реанимации одной из больниц Москвы.
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