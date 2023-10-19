Известный российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде

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Известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Об этом сообщает Tekegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с 15 на 16 октября 37-летний мужчина упал в воду на острове Пханган. Он поплыл в другую сторону от берега. Его несколько раз пытались вытащить из воды, однако музыкант активно сопротивлялся. Его еще несколько раз видели плывущим возле лодки, или держащимся руками за сваи пирса. Однако потом он пропал окончательно.
Полиция нашла тело диджея спустя сутки. У него осталась жена, с которой он переехал из России в Таиланд.
Ранее также сообщалось, что в Совхозе им. Ленина Ленинского округа Подмосковья в фитнес центре утонула пятилетняя девочка. Проводится проверка.
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Элина Позднякова