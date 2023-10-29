Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения

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Известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что Шайдуллину позвонили с неизвестного номера якобы из службы безопасности мобильного оператора и сказали, что для защиты его личных данных необходимо установить мобильное приложение. Музыкант скачал приложение, после чего злоумышленники украли с его счетов 756 тысяч рублей.
Правоохранительные органы ищут преступников.
Ранее сообщалось, что рублёвскую пенсионерку обокрали на восемь миллионов рублей. Впервые с её суммы списали 30 тысяч рублей в апреле 2022 года. Сумма ушла с карточки на какое-то незнакомое имя, однако, женщина не придала этому значения. По её словам - сумма была незначительной.
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Екатерина Коршунова