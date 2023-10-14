Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию Маале-Михмас

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Издание Jerusalem Post сообщает о «проникновении террористов» в еврейское поселение Маале-Михмас на Западном берегу.
«Рано утром в субботу террористы проникли в Маале-Михмас, поселение на Западном берегу», — говорится в публикации местного издания.
При этом газета Haaretz пишет, что жителей Маале-Михмас призывают запереть двери и пройти в убежища.
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