JP: В Детройте жестоко убита лидер еврейской общины города раввин Саманта Уолл

Фото: iStock/Michael_Nesterov
Около своего дома в Детройте жестоко убита лидер религиозной еврейской общины города — женщина-раввин Саманта Уолл. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.
Cогласно сообщению полиции, на теле Уолл обнаружено множество ножевых ранений, а от её тела к дому тянулся кровавый след.
Саманте Уолл было 40 лет. Она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.
Читайте также:
СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире
Саманте Уолл было 40 лет. Она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог Детройта, активно работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.
«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», — написала в социальных сетях конгрессвумен, член Демократической партии США Элисса Слоткин, с которой долгое время работала раввин.Мотивы убийства, как сообщает Jerusalem Post, пока не установлены. Полиция сообщает, что неизвестно, имеет ли убийство Уолл связь с событиями в Израиле и Палестине.
Читайте также:
СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев
Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире
Артем Путинцев