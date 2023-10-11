JP: В районе ядерного центра в израильской Димоне произошел инцидент

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У ядерного центра в израильской Димоне произошел некий инцидент, сообщает издание Jerusalem Post.
«Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», - прокомментировали ситуацию в газете.
Ядерный исследовательский центр в Димоне был построен в 1968 году.
Утверждается, что центр используется для выработки оружейного плутония; в различных источниках приводятся сведения, что годовая производительность составляет от 15 до 40—60 кг, и что до 2003 года Израиль произвёл 510—650 кг плутония. Официальный Израиль не подтверждает и не опровергает эти сведения.
Отметим, что центр находится под контролем МАГАТЭ.
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Ядерный исследовательский центр в Димоне был построен в 1968 году.
Отметим, что центр находится под контролем МАГАТЭ.
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Евгения Парфентьева