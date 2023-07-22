К аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода

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Причиной аварии в торговом центре «Времена года» в Москве стал прорыв внутреннего теплопровода. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
На месте инцидента работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений и столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что глава МЧС России Александр Куренков взял под личный контроль ход аварийно-спасательных работ.
Сообщается, что съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра временно закрыт из-за проведения спасательных работ.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.
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Сообщается, что съезд с Кутузовского проспекта на территорию торгового центра временно закрыт из-за проведения спасательных работ.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.
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Екатерина Коршунова