К поискам пропавшего в Атлантике батискафа привлекли пилотов авиалайнеров

Фото: iStock/Serjio74
Диспетчеры попросили пилотов помочь в поисках пропавшего батискафа «Титан»
Израильский пилот рассказал, как диспетчеры попросили пилотов, проходящих над зоной поиска затерявшегося в Атлантике батискафа «Титан» с туристами, оказать содействие в поисках, сообщает «РИА Новости».
Пилот рассказал об этом на своей странице в Twitter. К посту он прикрепил фотографию с приборной доски, на которой, внезапно, появилась надпись – «Не могли бы вы присматриваться к происходящему снаружи в последующие 20 минут. Вы находитесь в районе разыскиваемого батискафа».
Напомним, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич заявил, что ситуация с потерявшимся в Атлантике батискафом «Титан» близка к фатальной, либо фатальная. По словам эксперта, если бы экипаж был жив – то уже давно дал бы о себе знать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Пилот рассказал об этом на своей странице в Twitter. К посту он прикрепил фотографию с приборной доски, на которой, внезапно, появилась надпись – «Не могли бы вы присматриваться к происходящему снаружи в последующие 20 минут. Вы находитесь в районе разыскиваемого батискафа».
Ранее «Радио 1» сообщало, что британское издание Daily Mail рассказало, что перебросить экипаж потерявшегося в Атлантике «Титана» на судно-спасатель будет крайне сложно.
Евгения Парфентьева