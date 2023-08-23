К севастопольскому пляжу прибило труп

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К популярному пляжу Севастополя прибило труп, сообщает ForPost.
Утром 23 августа отдыхающие пляжа в бухте Омега заметили на берегу труп неизвестного мужчины.
На место происшествия прибыли экстренные службы, которые достали тело из воды и забрали его для проведения необходимых экспертив.
Отмечается, что официальных комментариев по факту случившего пока не давали.
Вчера спасатели достали из воды тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве. В настоящее время устанавливается, являлся ли погибший одним из участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, в результате которой погибли восемь человек.
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На место происшествия прибыли экстренные службы, которые достали тело из воды и забрали его для проведения необходимых экспертив.
Вчера спасатели достали из воды тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве. В настоящее время устанавливается, являлся ли погибший одним из участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, в результате которой погибли восемь человек.
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Евгения Парфентьева