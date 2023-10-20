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К штаб-квартире ООН в Женеве вышли демонстранты

На акцию поддержки Палестины вышли более 200 человек к зданию ООН в Женеве
20 октября 2023, 19:13
Фото: iStock/SanderStock

Фото: iStock/SanderStock

Перед зданием штаб-квартиры ООН в Женеве собралось порядка 200 человек, которые выступают с поддержкой Палестине и осуждают отсутствие реакции ООН касаемо ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агенства, находящийся на месте событий, отмечает, что огромное количество людей, несмотря на плохую погоду, вышло, чтобы поддержать Палестину. Среди демонстрантов преобладают женщины, которые размахивают палестинскими флагами и выкрикивают обвинительные лозунги в адрес Организации.

Студентка, участвующая в демонстрации, сообщила, что ООН забывает о своих обязательствах пред гражданами, которые стали жертвами геноцида со стороны Израиля. И всё это на фоне молчания Запада, подчеркнула демонстрантка.

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#палестина
#оон
#митинг
#протесты
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В Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии»
20 октября 2023, 19:43

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, полицейские работают более чем по 20 адресам, связанным с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его подельниками. Сейчас ведётся поиск других участников банды, которых могли сдать задержанные подельники, в том числе 17-летнего Тимура Мамедова, который подался в бега и находится в розыске.

Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается. Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#уголовное хулиганство
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#рф
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#санкт-петербург
#избиение
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В Мытищах росгвардейцы поймали в магазине похитителей обуви
20 октября 2023, 19:33

Фото: Росгвардия МО

В Мытищах сотрудники Росгвардии по Московской области задержали граждан, которые пытались украсть обувь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл в магазин по сигналу срабатывания тревожной сигнализации. Как выяснилось, двое посетителей попали в объективы камер видеонаблюдения в момент кражи. Находчивые воры заранее принесли с собой в торговый зал плоскогубцы, и, сняв антикражные датчики с двух пар кроссовок, попытались покинуть магазин в обновках.
 
Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#росгвардия
#воры
#магазин
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#обувь
#московская область
#мытищи
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В Подмосковье задержали иностранку, организовавшую притон с проститутками
20 октября 2023, 19:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Правоохранители в Подмосковье накрыли притон с проститутками, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Притон располагался в подмосковном городе Истра. 

О наличии квартиры с «легкодоступными» женщинами в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали трех женщин. Старшая из них - 43-летняя - оказалась уроженкой одной из республик Средней Азии. Именно организовала в обычной квартире притон. 

При осмотре квартиры полицейские обнаружили записные книжки и телефоны, в которых содержалась информация об оказываемых здесь услугах и их расценках. Выяснилось, что женщина сняла трехкомнатную квартиру, поселила туда женщин и стала искать для них клиентов. Часть заработка «сотрудниц» она забирала себе. 

На иностранку возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Сейчас она находится в СИЗО.

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#сизо
#проституция
#подмосковье
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Депутат Толмачëв навестил в больнице жительницу Щёлкова, сбитую машиной сотрудницы УК
20 октября 2023, 18:42

Фото: телеграм-канал Александра Толмачëва

Депутат Госдумы Александр Толмачëв навестил пострадавшую от действий сотрудницы УК «Партитет» жительницу Щёлкова Наталью. Он убедился, что в её квартире дали отопление, чего жительница и добивалась. Ранее парламентарий заявлял, что взял ситуацию под личный контроль.
«Женщина сейчас в городской больнице, проходит необходимые обследования, переломов нет, только множественные ушибы. Впереди – лечение и длительное восстановление. Наталья передвигается на костылях, рядом дочь, муж и свекровь. Привëз цветы для настроения, витамины для скорейшего выздоровления. Окажем нужную помощь и поддержку», – написал Толмачёв в своём телеграм-канале.   
Он отметил, что отопление в доме Натальи дали сразу же. По словам депутата, он добивается того, чтобы дома от УК «Паритет» были переданы другой, более добросовестной организации, которая сможет обеспечивать жильцов теплом и работать в их интересах. 
 
Резонансное ДТП произошло на днях в Щёлкове у дома по улице Космодемьянской. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. 
 
Пострадавшая была госпитализирована. Женщина-водитель задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. 
 
Щёлковский городской суд запретил сотруднице управляющей компании определённые действия. До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить автомобиль, посещать развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом.
 
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

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#управляющая компания
#ук
#жкх
#отопление
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#госдума
#подмосковье
#московская область
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В Петербурге четверых участников «азербайджанской мафии» отправили в СИЗО
В Петербурге четверых фигурантов дела о нападении на горожан посадили в СИЗО
20 октября 2023, 18:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов.
Уточняется, что ранее задержанный Сеймур Мухтаров был заключён под стражу. В отношении него было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды, а также унижение достоинства по национальным признакам.

Ещё трое несовершеннолетних фигурантов дела арестованы до 17 декабря.

Ранее сообщалось, что в Питербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку. 

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#санкт-петербург
#сизо
#избиение
#жители
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Названа предварительная причина смерти биатлонистки Анфисы Резцовой
У биатлонистки Анфисы Резцовой остановилось сердце
20 октября 2023, 18:10

Фото: iStock/Cameravit

Причиной смерти трёхкратной Олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой стала остановка сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, спортсменка долгое время находилась в депрессии и злоупотребляла алкоголем. 15 октября она встретила врачей скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что после провального сезона 1999/2000 биатлонистка бросила карьеру лыжницы и начала пить. После расставания с мужем ее состояние только ухудшилось. А в марте текущего года она перенесла сердечный приступ.
 
Ранее стало известно, что скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области.

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#женщины
#ссср
#министр
#сво
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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова
20 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Скончалась трёхкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявления бывшего супруга спортсменки.
Причина смерти олимпийской чемпионки не сообщается.
 
Долгое время биатлонистка занимала титул единственной женщины в мире, которая брала первые места в двух зимних видах спорта. Она дважды была награждена Кубком мира и являлась бывшиим президентом Федерации биатлона Московской области. 
Резцова скончалась в возрасте 58 лет.
На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров. О скоропостижной смерти рассказал его внук. 

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#женщины
#ссср
#министр
#сво
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Роман Микоян арестован на два месяца после двойного убийства
20 октября 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Роман Микоян, приемный сын легенды рока Стаса Намина, арестован на два месяца после убийства бабушки и младшего брата. Он будет находиться в следственном изоляторе минимум до 18 декабря.
Двойное убийство своих родных Роман совершил вечером, 18 октября. Сначала он, находясь под воздействием сильнодействующих веществ, нанес оказавшийся смертельным удар ножом в грудь своей бабушке 85-летней Парасковье Ткаченко. Затем нанес множественные колотые и резанные раны своему 30-летнему младшему брату Артёму. После этого он долго лежал на полу и просил прощения у Бога. В таком состоянии его и нашла мать Галина.

На допросе Роман признался в содеянном, хотя и не сразу. Дело в том, что он долгое время просто не мог вспомнить события рокового вечера. По его словам, причиной вспышки агрессии, повлекшей за собой убийства, стало то, что родные пытались учить его жизни, уговаривали завязать с наркотиками и тусовками.

Ранее Роман наблюдался у психиатра. По словам Стаса Намина, сын всегда отличался жестокостью и низостью поступков. К тому же, в последнее время он был недоволен желанием родных продать тот самый дом под Истрой, где произошла трагедия.

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#убийство
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#трагедия
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#мать
#удар
#сын
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«Гирей по голове»: Суд вынес приговор нижегородцу, убившего друга во время физкультуры
Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей
20 октября 2023, 17:28

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, который убил друга гирей, об этом сообщили в Семеновском районном суду.
По информации суда, в начале июля 2022 года мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки в квартире. В определенный момент, ему на глаза попалась 16-ти килограммовая гиря, с которой он решил повыполнять упражнения, поднимая снаряд вверх. Видимо, его руки устали, и в очередной раз он не смог остановить гирю, которая полетела прямо на голову его друга, который в этот момент считал количество подходов. 

Неделю спустя его друг скончался в больнице от полученных травм. 

Мужчине предъявили обвинения по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину он полностью признал.

Суд приговорил подсудимого к одному году и шести месяцам ограничения свободы, а также обязал выплатить сестре потерпевшего 400 тысяч рублей.

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