К штаб-квартире ООН в Женеве вышли демонстранты

Фото: iStock/SanderStock
Перед зданием штаб-квартиры ООН в Женеве собралось порядка 200 человек, которые выступают с поддержкой Палестине и осуждают отсутствие реакции ООН касаемо ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Студентка, участвующая в демонстрации, сообщила, что ООН забывает о своих обязательствах пред гражданами, которые стали жертвами геноцида со стороны Израиля. И всё это на фоне молчания Запада, подчеркнула демонстрантка.
Читайте также:
Швеция может начать депортировать тех, кто поддерживает ХАМАС
В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Анастасия Чинкова