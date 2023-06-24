К Тайваню приближаются 19 боевых самолетов и 5 кораблей НОАК

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Власти Тайваня сообщили о том, что военные зафиксировали приближение к острову 19 боевых самолетов НОАК и 5 боевых кораблей
РИА Новости пишет, что в 3.00 (мск) зафиксировали приближение истребителей J-10, J-11. 8 из них совершили пересечение «срединную линию» Тайваньского пролива.
Ранее Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом Энтони Блинкен рассказал на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая.
Ранее Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом Энтони Блинкен рассказал на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему Китая.
Мария Фирсова