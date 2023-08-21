К тушению пожара на складе в Богородском привлекли два вертолёта МЧС

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В тушении крупного пожара на складе лакокрасочных изделий в Богородском городском округе заняты два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Вертолёт МЧС Ка-32 и ещё один вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара. Площадь возгорания выросла до 3 тыс кв метров. В ликвидации огня задействованы более 130 человек и 38 единиц техники», – сказал собеседник РИА Новости.Он добавил, что тушение пламени осложняют высокая пожарная нагрузка и сложная планировка здания.
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Лора Луганская