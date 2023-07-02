К юго-востоку от Боготы разбились два самолета ВВС Колумбии

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Издание Heraldo del Norte сообщило о катастрофе двух самолетов Военно-воздушных сил Колумбии в местности Апиай, расположенной в департаменте Мета в центре страны.
«Два самолета ВВС Колумбии столкнулись и разбились в районе Апиай в департаменте Мета», — говорится в сообщении, опубликованном изданием в Twitter-аккаунте.
В видеозаписи, которая была размещена в интернете, видно, как два моторных самолета, принадлежащих к группе низкого полета, сталкиваются, взрываются и падают на землю. На другом видео видно, как пожарные машины тушат горящие обломки самолетов водой.
На данный момент информация о количестве пострадавших и жертв в результате катастрофы не предоставляется. Официальные представители в Колумбии пока не дали комментариев по поводу инцидента.
Стоит отметить, что в местности Апиай находится взлетно-посадочная полоса и авиационная база ВВС Колумбии. Судя по видео с тушения пожара, инцидент имел место на территории этой базы.
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В видеозаписи, которая была размещена в интернете, видно, как два моторных самолета, принадлежащих к группе низкого полета, сталкиваются, взрываются и падают на землю. На другом видео видно, как пожарные машины тушат горящие обломки самолетов водой.
Стоит отметить, что в местности Апиай находится взлетно-посадочная полоса и авиационная база ВВС Колумбии. Судя по видео с тушения пожара, инцидент имел место на территории этой базы.
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Артем Кузьмин