Кадыров навал причину смерти своего бывшего пресс-секретаря Альви Каримова

Фото: Сайт Кремля
Бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов умер на 74-м году жизни из-за тяжелой болезни. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров написал, что смерть Альви Ахмадовича стала огромной и болезненной потерей для всего народа. Чеченский глава рассказал, что Каримов посвятил свою жизнь журанлистке, причем не только чеченской, но и в целом российской.
Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким.
Каримов занимал пост помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года, затем стал пресс-секретарём главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики» за огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики.
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«В последние годы Альви Каримов тяжело болел. Несмотря на все сложности со здоровьем, он с присущей ему выдержкой стойко боролся с недугом. Даже в такой непростой ситуации он находил в себе силы писать, издавать материалы и продолжать работу над очередной книгой. », — поделился Кадыров.
Каримов занимал пост помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года, затем стал пресс-секретарём главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики» за огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики.
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Алина Юрчак