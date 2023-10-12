Кадыров опубликовал новое видео со сжегшим Коран Журавелем

Фото: kremlin.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран Никитой Журавелем, в своем Telegram-канале.
На видео Журавель, отвечая на вопрос Кадырова о желании принять ислам говорит - «Да!».
Он также назвал Журавеля провокатором и диверсантом.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
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«Еще до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах», - подписал свой ролик Кадыров.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
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Евгения Парфентьева