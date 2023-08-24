Кадры массового ДТП в Калуге, в котором пострадали 10 человек, попали в сеть

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В Калуге пьяный водитель влетел в толпу людей, которые стояли на автобусной остановке, кадры публикует Telegram-канал 112.
В центре города пьяный водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. В результате аварии минимум десять человек пострадали.
По предварительной информации, 47-летний водитель потерял управление из-за алкогольного опьянения. Шесть человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве. В результате аварии, сильно никто не пострадал. Участники ДТП ждут прибытия сотрудников ДПС. От госпитализации Гурулев отказался.
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По предварительной информации, 47-летний водитель потерял управление из-за алкогольного опьянения. Шесть человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
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Евгения Парфентьева