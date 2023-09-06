Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в сеть

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Свадьба в городе Борисоглебске Воронежской области ярко завершилась массовой драки на проезжей части, рассказали в пресс-службе регионального УМВД в интервью «МОЁ!».
Праздник в Борисоглебске проходил 5 сентября.
По информации СМИ, причиной драки стал конфликт, который начался еще в ресторане. Участники потасовки плавно переместились на тротуар, а затем вытащили друг дурга прямо на проезжую часть, чем затруднили движение автотранспорта.
Конфликтующих попытались разнять случайные прохожие.
Отмечается, что в результате драки никто не получил серьезных травм. Ни в полицию, ни в больницу по факту этого происшествия никто так и не обратился.
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По информации СМИ, причиной драки стал конфликт, который начался еще в ресторане. Участники потасовки плавно переместились на тротуар, а затем вытащили друг дурга прямо на проезжую часть, чем затруднили движение автотранспорта.
Отмечается, что в результате драки никто не получил серьезных травм. Ни в полицию, ни в больницу по факту этого происшествия никто так и не обратился.
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Евгения Парфентьева