Кадыров пообещал выяснить личности напавших на Милашину и Немова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже дал необходимые поручения для установления личностей нападавших журналистку Милашину и адвоката Немова.
«Разберёмся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, спецслужбы незамедлительно начали работать сразу после того, как стало известно об инциденте.
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