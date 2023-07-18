Кафе NicePriceCafe в Зюзино закрыли из-за семи случаев сальмонеллеза

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В Москве семь человек заболели сальмонеллезом после посещение кафе NicePriceCafe на улице Малая Юшуньская.
Также, Роспотребнадзор провел проверку заведения и выявил многочисленные нарушения. Было изъято 81 кг скоропортящейся пищевой продукции, которая неправильно хранилась.
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Дана Игумнова