«Как карточный домик»: В Сети появились кадры обстрела 13-этажного дома в секторе Газа

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян
В секторе Газа ударами израильской армии 13-этажное здание сравняли с землей за считанные секунды. Соответствующим кадрами журналист Ибрагим Исбаита поделился с «Известиями».
По словам журналиста, в момент происходящего он и его коллеги находились на крыше одного из зданий в центре города. Исбаит подчеркнул, что этот день стал худшим за всю его карьеру.
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