Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика

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«Обычно мы наблюдаем, что люди самовольно проводят ремонт, закрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни, и таким образом нарушается работа вентиляции. Дальше при открытии газа или если происходит какая-то утечка, газ скапливается и достигает своих предельных допустимых значений», — сказал Эдуард Милованов.
«Работу вытяжной вентиляции в домашних условиях можно легко проверить. Для этого нужно взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы чувствуете, что идёт циркуляция воздуха, то всё хорошо. Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ с тем, что у вас вентиляционные каналы не работают. Они обязаны следить за вытяжной вентиляцией, и они обязаны её чистить. Они за деньги, которые вы платите ежемесячно, вызывают специалиста и чистят эти каналы», — сказал эксперт.Милованов добавил, что после этого можно установить специальные газовые сигнализаторы, которые будут фиксировать любую утечку.
«Сейчас на рынке появились недорогие сигнализаторы загазованности с клапанами, которые быстро перекрывают газ. Но сложность в том, его необходимо раз в год сдавать на поверку, потому что его нужно калибровать проверять. И это будет стоить практически столько же, сколько само оборудование», — добавил собеседник.Читайте также:
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