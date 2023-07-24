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Калининградцы нашли во дворе многоэтажки труп младенца

СК: Жители Калининграда нашли в своем дворе труп новорожденного ребенка
24 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/globalmoments

Во дворе одного из многоквартирных домов Калининграда местные жители обнаружили труп новорожденного ребенка, сообщает Следственный комитет по региону.
Информация об обнаружении трупа младенца поступила в правоохранительные органы утром 24 июля от местных жителей.

Следователи возбудили доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия, допрос возможных свидетелей. Разыскивает биологическая мать младенца.


«Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в СК.

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#Калининград
#СК
#Труп младенца
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Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву
ГУР Украины признало ответственность за атаку беспилотников на Москву
24 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/vadimrysev

На Украине признали ответственность за атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру Москвы утром 24 июля, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на источники в спецслужбах.
По информации СМИ, атака была специальной операцией, которую спланировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.  

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва. 

Позже, в Москве задержали мужчину, который снимал здание Минобороны через несколько минут после атаки беспилотников. Он заявил, что слышал звук взрыва дрона возле здания Минобороны. Полицейские осмотрели территорию, однако, ни частей разбившегося дрона, ни следов взрыва не нашли.

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#Атака Москвы
#ГУР Украины
#Беспилотники
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В Кисловодске четырехметровая стена рухнула на автомобили
В Кисловодске обрушившаяся стена повредила четыре автомобиля и прорвала трубу
24 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Обвал стены в Кисловодске повредил четыре автомобиля и привел к прорыву газовой трубы.
Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

В настоящее время информации о пострадавших нет. По предварительным данным, в автомобилях никто не находился. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также сообщается, что инцидент привел к прорыву газовой трубы. 

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#Кисловодск
#стена
#автомобили
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Житель Красноярска освободил местную мечеть от злых духов
В Красноярске мужчина разнес мечеть, потому что она находилась в проклятом месте
24 июля 2023, 13:48

Фото: iStock/artursfoto

В Красноярске 27-летний нелегал разгромил местную мечеть, потому что так ему велели духи, сообщает Telegram-канал Baza.
Неадекватный мужчина взял палку, камни, и напал на соборную мечеть. Он разбил восемь окон, сломал минбар и разбросал комнатные растения.  

На допросе он сознался, что совершить подобное ему наказали голоса в голове. Духи объяснили телепату, что мечеть построили на проклятом месте, а внутри нее успели поселиться злые силы.  

Позже выяснилось, что задержанный не имеет права находиться на территории РФ, его патент закончился еще в июле.  

Расхитителя мечетей из отделения увезли на лечение в психиатрическую больницу, диагностировав шизофрению.  

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#Красноярск
#Мечеть
#Злые духи
#Шизофрения
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Жительница Москвы рассказала о взрыве беспилотника в соседнем доме
24 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Naypong

Жительница московского района Хамовники рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о ночной атаке беспилотников.
Женщина рассказала, что проснулась в районе 3:30 утра от сильного звука, напоминающего удар грома. Через некоторое время к месту падения осколков БПЛА направились несколько карет скорой помощи, пожарные. Дом москвички, к счастью, не пострадал, всё произошло в 7 минутах ходьбы от него, добавила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее, утром 24 июля, Министерство обороны РФ сообщило о пресечении террористической атаки на Москву, которую пытались совершить украинские войска с помощью беспилотников. Экстренные службы подвели итоги ночной атаки, согласно которым на Комсомольском проспекте обнаружены элементы беспилотников, один дрон попал в здание бизнес-центра на улице Лихачёва. Попытка была быстро пресечена, поэтому обошлось без пострадавших.

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#БПЛА
#атака
#Москва
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На Тайване произошел взрыв на военной базе, есть раненые
При взрыве на военной базе на Тайване 9 человек получили ранения
24 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня, 9 человек получили ранения. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.
Два человека доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Уточняется, что взрыв произошел на военном объекте в городе Цзилун. Причина произошедшего в настоящее время не установлена. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. На место инцидента прибыли оперативные службы, правоохранители разбираются в причинах взрыва. 

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#взрыв
#военная база
#Тайвань
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В Чите мужчину заключили под стражу за попытку похитить восьмилетнюю девочку
СК: Суд арестовал жителя Читы за попытку похитить восьмилетнюю девочку
24 июля 2023, 12:02

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Чите арестовали 31-летнего мужчину, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля мужчина пригласил восьмилетнюю девочку к себе в машину, однако, она сразу же отказалась. Тогда злоумышленник попытался затащить школьницу в автомобиль силой. К счастью, девочка успела окликнуть свою 13-летнюю сестру, которая находилась неподалеку. Заметив подростка, мужчина скрылся с места преступления.  

Сестры рассказали обо всем родителям, которые написали заявление в полицию. Злоумышленника быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Он частично признал свою вину.  

Сегодня суд заключил преступника под стражу.  

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#Чита
#Суд
#Восьмилетняя девочка
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Легендарному Мураду сломали скулу, нос и челюсть во время боя без правил в Москве
Baza: Звезду ММА Мурада «Легенду» экстренно госпитализировали после боя в промоушне «Наше дело»
24 июля 2023, 12:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

37-летнего Исрапила «Мурада» Рамазанова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, спортсмену диагностировали ряд переломов. По словам Мурада, травмы он получил во время боя без правил, который проходил накануне в Москве. 

Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу. 

Бой проходил 22 июля в промоушне «Наше дело», уточняет телеграмм-канал. 

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#перелом
#ММА
#боец
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Житель Петербурга погиб в драке с водителем такси
24 июля 2023, 11:54

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Житель Санкт-Петербурга погиб после того, как словесная перепалка с водителем такси переросла в драку. Смертельным стал один единственный удар.
Инцидент произошел в районе новостроек Мурино. Клиент и таксист начали конфликтовать в машине во время оформления заказа. Ссора быстро переросла в драку. Сообщение о том, что в драке убит мужчина, поступило в отдел полиции накануне, 23 июля, около шести часов вечера, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Подъехавшие на место происшествия правоохранители действительно обнаружили труп 42-летнего петербуржца.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#узбекистан
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Военный эксперт Калинин заявил, что Украина для отчетности ударила беспилотниками по Москве
Военный эксперт Калинин назвал жестом отчаяния атаку украинских беспилотников на Москву
24 июля 2023, 11:31

Фото: IStock/Naypong

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Дроны ударили по нежилым зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачёва около четырёх часов утра.
Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал «Радио 1», что это жест отчаяния со стороны Украины.
«Это жест отчаяния и некий отчёт перед своим работодателями и кураторами из-за океана. Мы наблюдаем, что последние месяцы беспрецедентно выделяется денежная помощь со стороны стран Запада, бесконечные эшелоны, потоки машин, танков, снаряжения продолжают перемещаться на Украину, чтобы противостоять нашим Вооружённым силам. Всё это неэффективно, всё это уничтожается», — подчеркнул Калинин.
По словам военного эксперта, система безопасности и предупреждения в России отвечает всем стандартам качества. Однако непрекращающиеся атаки беспилотников показывают, что в работе систем есть уязвимости. Вячеслав Калинин призвал провести работу над ошибками, выявить все слабые места, чтобы предотвратить подобное в будущем.

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#беспилотник
#Москва
#атака
#Вячеслав Калинин
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