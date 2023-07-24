Калининградцы нашли во дворе многоэтажки труп младенца

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Во дворе одного из многоквартирных домов Калининграда местные жители обнаружили труп новорожденного ребенка, сообщает Следственный комитет по региону.
Информация об обнаружении трупа младенца поступила в правоохранительные органы утром 24 июля от местных жителей.
Следователи возбудили доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия, допрос возможных свидетелей. Разыскивает биологическая мать младенца.
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Следователи возбудили доследственную проверку, проводится осмотр места происшествия, допрос возможных свидетелей. Разыскивает биологическая мать младенца.
«Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в СК.
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Евгения Парфентьева