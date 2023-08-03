Калужскую область атаковал еще один беспилотник ВСУ

Фото: iStock/ aapsky
Системой ПВО на юго-западе Калужской области был обнаружен и сбит ещё один беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграмм-канале.
Накануне, глава региона сообщил об атаке украинскими формированиями Калужской области. ВСУ выпустили шесть дронов по региону. Системы ПВО перехватили и уничтожили все БПЛА. Позже, соответствующую информацию подтвердило российское оборонное ведомство.
Читайте также:
Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Калужской области
В Калужской области сбито шесть БПЛА
Над Белгородом сбили БПЛА самолëтного типа
Анастасия Крестьянова