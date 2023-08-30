Камера домофона засняла метеор, пролетевший над Иркутской областью

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В ночь на 30 августа яркий метеор пролетел над Иркутской областью, его случайно засняла камера домофона в Ангарске, кадры публикует «РИА Новости».
«Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере. До Земли вряд ли долетел», - прокомментировал ситуацию доктор физико-математических наук Сергей Язев.
Ранее глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников НПО имени С. А. Лавочкина с успешным запуском автоматической станции «Луна-25», созданной на этом предприятии.
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Евгения Парфентьева