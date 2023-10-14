Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трёх девочек в соцсетях

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Кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трёх девочек в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 38-летний политик Кирилл Жильцов зарегистрировался в социальных сетях под именем Михаил Иванов. В период с декабря 2020 по март 2021 года он совращал трех девочек 16 и 17 лет непристойными сообщениями.
Как утверждает сам злоумышленник, в его сообщениях не было призыва к сексу, однако он просил своих жертв отправить фотографии половых органов. Полицейские задержали Жильцова. Ему грозит обвинение по статье развращения несовершеннолетних.
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Как утверждает сам злоумышленник, в его сообщениях не было призыва к сексу, однако он просил своих жертв отправить фотографии половых органов. Полицейские задержали Жильцова. Ему грозит обвинение по статье развращения несовершеннолетних.
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Екатерина Коршунова